Artiesten Frans Bauer en Sieneke reageren op Nederlandse inzending voor het Songfestival. "Het duo Dion en Mia wordt heel hard aangepakt"

In 2010 ging Sieneke met het nummer 'Ik ben verliefd (sha-la-lie)' voor Nederland naar het Eurovisiesongfestival in Oslo (Noorwegen). Tegenwoordig gaat ze samen met Frans Bauer op tournée.

In Goeiemorgen Morgen! reageert het duo op de kritiek aan het adres van de Nederlandse inzending voor dit jaar: Dion en Mia. "Ik weet wat het is om aan de wedstrijd mee te doen", vertelt Sieneke in Goeiemorgen Morgen! op Radio2. "Er is veel druk. Niet alleen op dat moment dat je optreedt, maar ook tijdens de voorbereidingen. Wat je ook doet, er is altijd commentaar. Op je act, je outfit, je kapsel. Noem maar op.”