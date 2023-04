Al 17 Belgen geëvacueerd uit Soedan, "meesten die nog daar zijn, willen blijven"

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft een akkoord bereikt met de twee strijdende partijen in Soedan over een staakt-het-vuren. Volgens Lahbib is het moeilijk om in te schatten of die deze keer gerespecteerd zal worden.

"De vorige twee pogingen zijn mislukt. Het internet- en telefoonverkeer is momenteel onderbroken, dus voorlopig krijgen we weinig info. Misschien hebben we later vandaag een beter zicht op de situatie."