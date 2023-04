België onthoudt zich nog maar een keer: welk figuur slaat België bij het Europees klimaatbeleid?

In België is daar een grote meerderheid voor, maar door de interne structuur komt het er niet uit op Europees niveau, en dat is jammer, vindt Delbeke. "Het kan eigenlijk niet dat één niveau dit blokkeert. Daar zouden we toch iets moeten op vinden", hekelt hij de ingewikkelde Belgische staatsstructuur.

De vele onthoudingen ondermijnen de Belgische positie in Europese onderhandelingen, zoals die over de natuurherstelwet en verduurzaming, waarschuwt Delbeke: "Wat België nu doet, is zichzelf wegcijferen. Gelukkig zijn onze bedrijven beter mee dan onze overheden. Denk aan onze windmolenbedrijven: hier heeft België wél invloed."