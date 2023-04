Belgische en Nederlandse brandweerkorpsen oefenen samen in Meer: steeds meer interventies over de grens

Sommige Nederlandse brandweerposten liggen dichter bij Belgische brandhaarden in de grensstreek en omgekeerd. Soms is een Nederlands korps dus sneller bij een brand in België. De brandweerkorpsen oefenen jaarlijks samen zegt Kris Van Opstal, onderofficier van de brandweerpost Hoogstraten van Hulpverleningszone Taxandria. "Het was een grote fictieve brand. De Nederlandse collega's hebben de ene kant van het gebouw voor hun rekening genomen, wij de andere. Het is niet alleen belangrijk om elkaars materiaal te leren kennen, maar ook de mensen."

Nike Rommens, onderofficier van de brandweerpost Hoogstraten, had gisteren de oefenleiding en blikt tevreden terug. "Er zijn enkele knelpunten naar boven gekomen. Het is goed dat we daarop geoefend hebben. Alles wordt goed besproken achteraf."

Dat het goed afstemmen van elkaars werkwijze belangrijk is, bewijst een batterijbrand in een elektronicabedrijf in Meer vorige week. Daar waren de Nederlanders als eerste ter plaatse. In de toekomst komen er nog oefeningen met andere Nederlandse brandweerkorpsen in de grensstreek.