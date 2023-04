Groeiende wetteloosheid in Haïti: zeker 10 vermoedelijke bendeleden gelyncht en in brand gestoken

In Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti, zijn zeker 10 mensen op straat gelyncht. Hun lichamen zijn daarna in brand gestoken. De slachtoffers van de lynchpartij waren vermoedelijk bendeleden. De brutale gewelduitbarsting is een uiting van volkswoede over de groeiende wetteloosheid in Port-au-Prince, waar criminele bendes de controle hebben over een groot deel van de stad.