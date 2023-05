Bewoners WZC Gerkenberg en kinderopvang 't Dromenhuys delen gebouw in Bree: "Interactie tussen kinderen en ouderen is heel mooi"

Ver moest kinderdagopvang 't Dromenhuys van Ferm Kinderopvang niet verhuizen, de vorige locatie was vlak naast WZC Gerkenberg in Bree. Maar nu delen de opvangkindjes een gebouw met de bewoners van het woonzorgcentrum. "We merken dat de kinderen het leuk vinden dat ze door twee vensters de bewoners in hun cafetaria kunnen zien zitten", zegt Claudia Caseti, een van de onthaalouders bij 't Dromenhuys. "De interactie tussen de kinderen en de ouderen is heel mooi om te zien."