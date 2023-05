Borgloon vormt 2 kapellen om tot belevingscentrum om "verhaal van Limburg" te ontdekken

Het hoogtepunt van het belevingscentrum zal zich in de begijnhof- of Graethemkapel bevinden, ook wel gekend als de Gasthuiskapel. Het graf van graaf Lodewijk I en gravin Agnes zal er de hoofdrol spelen. "Ze liggen er al jaren begraven onder serene stenen, ter vervanging van een glazen omhulsel", zegt Bellings."Van het praalgraf waar ze ooit in lagen, schiet niet meer veel over. In het nieuwe belevingscentrum willen we deze mensen opnieuw de eer bieden die ze verdienen. Hoe precies, weten we nog niet, want er is veel discussie over hoe je beenderen moet tentoonstellen."

"Op dit moment worden de beenderen onderzocht om meer te weten te komen over hun leven of zelfs hoe ze eruit zagen. Wie weet kan die info ons wel inspiratie geven voor het graf."