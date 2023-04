Minister De Sutter wil weten of er ook bij de overheid iets misliep bij contracten met Bpost: "En dat zal gevolgen hebben"

Over welke contracten of bedragen het gaat, is nog niet duidelijk. "Maar het lijkt toch wel over substantiële schattingen te gaan (Bpost schat de impact op de op zo'n 25 tot 50 miljoen euro, red.). Daar zet ik mij heel duidelijk aan de kant van de staat. Die zal ingrijpen als zou blijken dat de staat opgelicht zou zijn. En dan zullen we dat terugvorderen. Dat zou ook gevolgen kunnen hebben voor de betrokkenen."