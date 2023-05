Brouwerij Oud Beersel werkt samen met Oekraïense cidermaker: "Vitalii de kans geven om weer op te starten"

Gert en Vitalii hebben vier ciders gemaakt met een duidelijke invloed van lambiekbieren. "We hebben een cider gemaakt die volledig doorgegist is, zoals de lambiekbieren", zegt Gert. "Het is een droge cider, geen zoete, en er is ook de invloed van de wilde gisten uit de Zennevallei, die ook in onze houten vaten en in onze installaties zitten. Vitalii was aangenaam verrast. Hij proefde vorige maand van de ciders en je kon in zijn ogen zien dat hij tevreden was over het resultaat."