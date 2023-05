Controleacties moeten einde maken aan overlast op een aantal buslijnen in Kortrijk

Vanmiddag hielden De Lijn en de politie controles. Een aantal bussen werd omgeleid naar een parkeerplaats achter het station. Alle inzittenden moesten naar buiten komen en langs een drugshond lopen. De bedoeling is om potentiële amokmakers op andere gedachten te brengen en te tonen dat er een extra oogje in het zeil gehouden wordt.

Enkele maanden geleden heeft één jongere zelfs al een busverbod gekregen. "Die mocht twee maanden niet meer meereizen op een bepaalde buslijn en moest ook begeleiding volgen", verduidelijkt burgemeester Vandenberghe. "Het probleem is dat De Lijn en de politie weinig middelen hebben om in te grijpen bij overlast. Het busverbod is wel een goed middel. Ik heb geen weet van andere steden of gemeenten waar het al is toegepast, maar je kan het vergelijken met een plaatsverbod. Ook dat kan je als burgemeester tijdelijk opleggen."