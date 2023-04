Volgende week dinsdag nieuw overleg tussen vakbonden en directie bij Delhaize

Gisteren vond bij Delhaize in Zellik de gewone maandelijkse ondernemingsraad plaats. Na afloop klonk het bij de vakbond dat de ontmoeting op niets uitgedraaid was. De bonden hadden voordien al aangegeven dat ze de plannen niet wilden bespreken op de maandelijkse ondernemingsraad. In een schriftelijk statement zei Delhaize achteraf "nogmaals te willen praten over garanties en maatregelen om onzekerheden bij de medewerkers weg te nemen". Het bedrijf staat open voor nieuw overleg en zal zo snel mogelijk een datum voorstellen, klonk het.



Een volgende vergadering, een "afzonderlijke ondernemingsraad" is nu dus ingepland op 2 mei, in de namiddag. "Er is een afzonderlijke ondernemingsraad, die niet op voorhand voorzien was en die we nu speciaal hebben voorzien op vraag van de sociale partners", aldus woordvoerder Roel Dekelver. Er is op dit moment geen nieuwe datum vastgelegd bij de sociaal bemiddelaar, klinkt het nog.