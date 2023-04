180 meter elektriciteitskabel gestolen bij centrum voor geleidehonden in Tongeren: "En dat vlak voor internationale dag van de geleidehond"

"Voor onze organisatie is het natuurlijk een echte domper dat dit is gebeurd. We hebben meteen actie ondernomen om extra beveiliging in te zetten", zegt de directeur. "Een beveiligingsmaatschappij uit Heusden-Zolder plaatst voor ons kosteloos een extra beveiligingssysteem. We zijn hen zeer dankbaar, want nog zo’n diefstal zou een complete ramp zijn." De politie van Tongeren kwam ook al ter plaatse en is een onderzoek gestart.

Dat het morgen net Internationale Dag van de Geleidehond is, maakt de diefstal net nog iets zuurder, aldus de organisatie. "Zo’n dag is steeds een mooi moment om wat publiciteit te maken voor onze werking, maar we hadden dit wel liever met een andere boodschap gedaan."