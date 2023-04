Dit jaar al bijna 1.000 mensen gedwongen teruggestuurd, bijna dubbel zoveel als zelfde periode vorig jaar

"Wie geen recht heeft op asiel of in onwettig verblijf is, kan niet blijven in ons land", zegt staatssecretaris Nicole De Moor (CD&V). "We zetten in op terugkeer, vrijwillig als dat kan en met individuele begeleiding. Maar als er geen bereidheid is om mee te werken, doen we aan gedwongen terugkeer."

Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar werden zo bijna duizend mensen gedwongen terug naar hun land gestuurd. Dat is bijna dubbel zoveel als het jaar ervoor. Hoeveel mensen dit jaar al vrijwillig vertrokken, is niet duidelijk.