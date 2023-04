Ook donorlongen van 70-plussers zijn een goede optie bij longtransplantatie: "Het is de biologische leeftijd die telt"

De studie is van internationaal belang, onderstreept Ceulemans. In de Verenigde Staten is de gemiddelde leeftijd van donoren 33 jaar. Dat is een heel ander verhaal dan in Europa, waar die donorleeftijd op 51 jaar ligt. "In Europa is men het gewoon om oude donoren in aanmerking te nemen, maar wereldwijd is er nog veel marge om de wachtlijsten te verminderen."