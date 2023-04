Duo veroordeeld dat Mechels kasteeldomein opeist en echte eigenaars belaagt

Ze wijzigden ook de contactgegevens van de feestzaal die aan het domein verbonden is naar hun eigen telefoonnummer. Wie het nummer belde voor een reservering, kreeg de boodschap dat er een nieuwe eigenaar was, de zaal niet meer te boeken was en ze moesten stoppen met bellen. "Het dossier is redelijk zenuwslopend en ook angstaanjagend geweest voor mijn cliënten. Het is natuurlijk volstrekte nonsens dat zij niet de eigenaars zouden zijn", zegt de advocaat van de slachtoffers.