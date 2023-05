Eerste symbolische steen voor vernieuwde Ruiterhal in Brasschaat

"De Ruiterhal is altijd een icoon geweest in Brasschaat", zegt waarnemend burgemeester Philip Cools (N-VA). "Wij waren één van de eerste gemeenten in Vlaanderen die een cultureel centrum in deze vorm hadden. Er zijn veel verenigingen in Brasschaat die er gebruik van kunnen maken. De inwoners kunnen de Ruiterhal ook huren voor een trouwfeest bijvoorbeeld." (Lees verder onder de foto.)