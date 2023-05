Extra maatregelen tegen racers, sluipverkeer en vrachtwagens in Genk-Noord

In de wijk Driehoeve komen enkele knips om het sluipverkeer tegen te houden. Schepen Kriekemans: “De lagere school en enkele buurtbewoners lieten ons weten dat daar veel sluipverkeer is. We gaan daar knips plaatsen tegen het sluipverkeer en een vrachtwagensluis aanleggen om het zware verkeer uit de wijk te houden.”

In het gebied Nieuwe Kempen komen ten slotte enkele zones 30 na opmerkingen over de hoge snelheid in de straten.