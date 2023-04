Fernand Huts over nieuwe aanwinst T.rex Trinity: "We gaan skelet plaats geven met zicht op de kathedraal" 

Trinity moet de ster worden van de Boerentoren, die Huts grondig wil vernieuwen de komende jaren. Het zal dan ook nog 5 jaar duren voor de dino effectief in Antwerpen te zien is. In tussentijd zal hij uitgeleend worden aan een museum, maar of dat in het binnenland of het buitenland zal zijn, is nog niet bekend.

In elk geval is het de bedoeling om het skelet toegankelijk te maken voor het publiek en voor wetenschappelijk onderzoek. "Het eerste wat men moet onderzoeken, is het geslacht, of het een mannetje of een vrouwtje is, want niemand weet het op dit moment. Het is niet zo eenvoudig om dat te weten te komen."