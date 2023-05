Geri uit Koekelare voorspelt het weer voor een heel jaar: "Ik ben geen weerman, wel een weerliefhebber"

Wat zeggen de voorspellingen voor de komende maanden? "In mei gaat het warmer worden en juni wordt een zomermaand." En de zomer zelf? "Het wordt een natte zomer. We krijgen daarom niet alle dagen regen, maar toch. De helft van juli wordt slecht en in augustus krijgt het oosten van het land anderhalve of twee weken slecht weer. Geen droge zomer zoals vorig jaar dus."

En misschien de belangrijkste vraag voor de romantische ziel: wat met kerst? "We krijgen helaas geen witte Kerstmis." Al scheelde dat volgens Geri in 2021 niet veel. "Ik had toen een witte kerst voorspeld en het heeft toen gesneeuwd, maar in Nederland, tot op zo'n 20 kilometer van de Belgische grens."