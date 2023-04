Gigantische privétuin met eeuwenoude bomen wordt nieuw buurtpark in Mechelen

In de tuin zijn er onderhoudswerken bezig, maar er moet ook een doorgang worden gemaakt vanop straat. "Historisch had één van de huizen een hele mooie inrijpoort" zegt schepen Patrick Princen (Groen). "Er was een achterbouw gezet, en die zijn we nu aan het weghalen, zodat we terug die historische toegang tot die mooie groene long opnieuw kunnen openstellen. We gaan er twee maanden aan werken om hopelijk in de zomer de buurtbewoners te kunnen laten genieten van die prachtige stadsnatuur, en de verkoeling van de bomen in de zomer."