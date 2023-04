Grootste windmolen van het land en hypermoderne sorteerlijn voorgesteld in Gentse haven

In de Gentse haven is de grootste windmolen van België voorgesteld. De windmolen is meer dan 240 meter hoog en moet energie leveren aan recyclagebedrijf Renewi. Drie kwart van de energie van Renewi komt nu van lokaal geproduceerde hernieuwbare energie. Naast de windmolen is er ook een nieuwe hypermoderne sorteerlijn voorgesteld die tot 125.000 ton afval per jaar moet verwerken.