Vernieuwd stadhuis van Tienen wordt multifunctioneel: "Ook 's avonds moet het een levendige plek zijn"

Het wordt geen traditioneel kantoorgebouw, want er is ook plaats voor horeca en na de kantooruren kan het gebouw gebruikt worden om activiteiten te organiseren. Het historische stadhuis uit de 17de eeuw wordt dan weer gerenoveerd, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V) : "Bedoeling is dat we dit oude stadhuis weer vaker gaan gebruiken voor ceremonies of als museum of tentoonstellingsruimte."

De plannen voor het nieuwe Stadhuisplein worden deze week besproken op de gemeenteraad van Tienen. Als alles goed gaat, starten de werken in 2026. Als einddatum wordt eind 2028 vooropgesteld. Prijskaartje: 11 tot 14 miljoen euro. In een latere fase worden ook de stadsgebouwen aan de andere kant van de Grote Markt onder handen genomen.