Hasselt en Kortessem op zoek naar een transitiemanager om fusie te begeleiden

Ook de dienstverlening en de schuldafbouw is een bezorgdheid voor de oppositie. “De mensen in Kortessem hebben terecht enkele bezorgdheden, dat gaat over dienstverlening zoals de administratie, bibliotheek of openbaar vervoer”, laat Kim De Witte (PVDA) weten. Frank Troosters (Vlaams Belang) hekelt de mate van schuldenafbouw in beide gemeenten. “De Vlaamse overheid neemt daar een deel van over, maar daar profiteert vooral Hasselt van die een hogere schuld heeft. Ik heb de indruk dat ze in Kortessem niet goed weten waar ze aan beginnen.”