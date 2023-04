Hoeilaart maakt 1,2 miljoen euro vrij om beschadigde straten te herstellen

"Het gaat zowel om grote invalswegen als om straten in het centrum en in woonwijken", licht Vandeput toe. "Ik denk bijvoorbeeld aan de Jean-Baptiste Charlierlaan en aan de Jozef Kumpsstraat, die we in het geheel gaan aanpakken. Voorts gaat het om enkele straten in het centrum, zoals de Koldamstraat en de Willem Matstraat die beide erg druk bereden worden. Tot slot gaan we ook in de wijk Ten Trappen enkele straten herstellen, die zwaar te lijden hebben gehad onder het busverkeer", besluit Vandeput.