In Hamont-Achel kan je het smokkelverhaal herbeleven op de fiets

Dat verhaal kan je ontdekken via de smokkelroute, een nieuwe fietsroute van 44 kilometer lang. De smokkelroute is uitgezet via het fietsknooppuntennetwerk en kan in twee richtingen gefietst worden.

Er is een route over de smokkelaar Johannes De Vlugge of die van de douanier Cor Commies. De route van de douanier start aan De Achelse Kluis in Hamont-Achel, die van de smokkelaar aan het smokkel- en grensmuseum in Cranendonck.