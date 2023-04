Gustaph vertrekt met vertrouwen naar Songfestival: "Het zal veel dynamischer zijn dan bij de preselectie, ik ga veel meer rondspringen op het podium" 

Gustaph neemt het in elk geval serieus. "We hebben nu nog twee repetities voor we vertrekken naar Liverpool én we hebben op mijn aandringen nog een repetitie ingepland op de dag van de eerste podiumrepetitie zelf. Ik wil op die eerste repetitie al volledig knallen." En op dat grote podium in Liverpool zullen we in elk geval een andere act te zien krijgen dan bij Eurosong.

"Er zal veel meer interactie zijn met de achtergrondzangeressen en met de schermen. En het zal vooral veel dynamischer zijn. Ik ga veel meer moeten rondspringen op dat podium." Dansen? "Ik zou het een belediging vinden voor dansers als ik mezelf danser zou noemen. Ik ga gewoon veel moven." Al is dat niet evident als je tegelijk moet zingen. "Ik heb daar veel op getraind ondertussen en we hebben gezorgd dat er op de juiste momenten genoeg plaats is om te ademen."

Qua kledij wil Gustaph nog niet al te veel prijs geven. "Voor de nationale finale ben ik gekleerd door Walter Van Beirendonck. Die samenwerking gaat voort en daar ben ik heel fier op. We gaan zeker iets doen dat kleurrijk is, maar het zal gestroomlijnder zijn dan tijdens de preselecties. En de hoed komt zeker terug. Die geven we nooit op."