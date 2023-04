Is Joe Biden te oud om nog eens president van de Verenigde Staten te worden?

"Ik vind het moedig en knap wat Joe Biden doet", zegt professor Huisartsgeneeskunde Jan De Lepeleire in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Maar of het ook een goed idee is, is een andere vraag. Biden zal wel voldoende omkaderd zijn. Soms twijfel ik ook wel. Ik hou bijvoorbeeld mijn hart vast als hij van het vliegtuig stapt."

Biden zou dan met pensioen kunnen als hij 86 is. Haalt hij dat wel? "Daar moeten we niet flauw over doen. Het risico op gezondheidsproblemen die fataal kunnen aflopen zijn veel groter dan bij iemand die 20 jaar jonger is. Dat is een risico die de Amerikaanse maatschappij al dan niet moet nemen."

Beluister hier het gesprek uit "De wereld vandaag":