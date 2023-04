Kalmthout wil uitstel voor Heide als Nationaal Park: "Geen draagvlak en te veel sturing vanuit Vlaanderen" 

Volgens het Kalmthoutse gemeentebestuur is de procedure te veel van bovenaf door Vlaanderen aangestuurd. Daarmee doelen ze op minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en het Agentschap Natuur & Bos. "Ik ben namens de gemeente Kalmthout al meer dan 20 jaar lid van de Bijzondere Commissie van het Grenspark", zegt Jacobs. "Daar werd altijd minzaam samengewerkt tussen natuurbeheerders, private landeigenaren en lokale besturen maar daar blijft nu nog maar weinig van over. Het dossier van het Nationaal Park heeft alles op scherp gesteld en dat is zeer nefast voor de verdere samenwerking."

Kalmthout wordt bestuurd door een absolute meerderheid van CD&V, de partij van landbouwminister Jo Brouns. "Dit is echt geen partijpolitiek spel", benadrukt Jacobs. "Andere lokale besturen die neen zeiden worden wél door N-VA bestuurd. Ik wil gewoon een evenwicht zoeken. We weten hier goed hoe we met topnatuur moeten omgaan in een omgeving met landbouw. Alleen moet je een dossier zoals dit van onderuit opbouwen"