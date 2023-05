Keerlus vrachtwagens moet polderdistrict Berendrecht leefbaarder maken

"De aanleg van een keerlus voor verdwaalde vrachtwagens is een quick win", zegt districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA). "Nu hebben de truckers geen ruimte om hun gevaarte te keren en rijden ze toch maar door de dorpskom. Het zou de bedoeling zijn dat ze via de keerlus rechtsomkeer kunnen maken voor ze het dorp van Berendrecht binnen rijden." De Vlaamse regering moet nog wel een beslissing nemen over de keerlus. De aanleg zou ten vroegste over drie jaar van start kunnen gaan.