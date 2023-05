Kinderen trekken langs middelbare scholen in Sint-Niklaas om laatstejaars te overtuigen voor leerkracht te studeren

Met een 600-tal waren ze vanmorgen, kinderen van verschillende lagere scholen in Sint-Niklaas. Gewapend met fluitjes, borden en slogans trokken ze langs zes middelbare scholen in de stad. "Wil je mijn meester of juf worden" staat erop te lezen. Met hun optocht wilden ze de laatstejaars van het middelbaar aansporen om volgend jaar voor een lerarenopleiding te kiezen. Want er is een groot lerarentekort.

Want ook de kinderen van de lagere school merken dat. "Bij ons zijn er soms meesters of juffen tekort voor rekenen", zegt een leerling. "En dan valt de zorgjuf in." Een andere leerling gaat verder: "Bij ons hebben we maar één leerkracht per klas. Maar als die ziek valt, is het soms een probleem, want dan moeten we aansluiten bij een andere groep."