Kindergemeenteraad Diest houdt lege brooddoos-actie om aandacht te vragen voor kinderarmoede

"Kinderarmoede opsporen is voor ons een prioriteit", zegt schepen van sociale zaken Monique De Dobbeleer (DDS Diest). "Soms krijgen we signalen van scholen over onbetaalde rekeningen, over kinderen die niet meekunnen op schooluitstap en ook over lege brooddozen. Dat is voor ons het signaal om met de betrokken gezinnen aan de slag te gaan. We bieden hulp op maat. Zo kijken we na of het betrokken gezin alle steun krijgt waar het recht op heeft. Door de gezinssituatie te verbeteren, helpen we ook de kinderen vooruit", besluit de schepen.