Aantal kinderopvangplaatsen in Vlaanderen daalde in 2022 voor derde jaar op rij, minister Crevits: "Daling gaan we dit jaar goedmaken"

In 2022 waren er in de Vlaamse Gemeenschap 93.128 opvangplaatsen beschikbaar voor baby’s en peuters. Dat is een daling met ruim 1.500 plaatsen ten opzichte van het jaar voordien. Het was al het derde jaar op rij dat het aantal opvangplaatsen in Vlaanderen achteruitging, en in 2022 was de daling ook groter dan de twee voorgaande jaren.

Door de mistoestanden werden een aantal kinderdagverblijven verplicht gesloten. Dat had uiteraard een negatieve impact. Maar er raakten ook veel plaatsen niet ingevuld door personeelsgebrek. Daar komt dit jaar verandering in, zegt bevoegd Vlaams minister Crevits.

"We hebben grote inspanningen geleverd om de kinderopvang beter te financieren en om de medewerkers een beter loon te geven. Dat kan oplopen tot 600 euro bruto extra per maand. Je ziet de effecten daarvan", klinkt het. "We hadden dit jaar ruimte voor zo'n 2.300 nieuwe plaatsen en na vier maanden hebben we al groen licht gegeven aan meer dan 2.000 plaatsen. Ons budget zal dus rap uitgeput zijn. Maar dat is een heel goede zaak want zo kunnen we de daling van de twee vorige jaren herstellen."

Oppositiepartij Groen heeft bedenkingen bij die nieuwe plaatsen. "We moeten toch het vermoeden hebben dat het niet voldoende zal zijn", zegt Vlaams Parlementslid Celia Groothedde. "Ook vorige jaren werd er bij de daling van het aantal plekken altijd gezegd dat ze meer plaatsen creëren. Maar als er geen mensen zijn om in de kinderopvang te werken aan die voorwaarden, zal je die plaatsen niet kunnen invullen. Je moet er eerst voor zorgen dat de job werkbaar is. Bovendien hoor ik van een aantal organisaties dat ze vanaf 1 januari gestopt zijn. Hebben we intussen effectief een netto stijging?"