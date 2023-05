Leuven organiseert WK Breakdance: "De wereldtop naar onze stad halen is heel speciaal"

Op het WK in Leuven zal bepaald worden wie naar de Olympische Spelen gaat in 2024. "De wereldkampioen bij de heren en de wereldkampioen bij de dames zullen rechtstreeks gekwalificeerd zijn voor de Olympische Spelen. Wij verwachten dansers uit meer dan 100 landen en daar zijn echt beroemde dansers bij die opgetreden hebben in grote televisie- en theatershows. Dus de wereldtop naar Leuven halen is echt heel speciaal", besluit Francken.