Lokeren heeft mogelijke oplossing voor regelmatige file aan industriezones E17

De Lokerse gemeenteraad keurde een grondruil goed, waardoor er kan werk gemaakt worden van een bijkomende voorsorteerstrook in de Dijkstraat. Een plek waar regelmatig files staan bij het verlaten van de industriezones E17 1 en 2. "We willen de twee voorsorteerstroken verlengen. Zowel richting E17, als richting centrum. Daardoor zal er meer verkeer kunnen doorstromen als het groen licht is aan de verkeerslichten", zegt Schepen van Openbare Werken Sabine Van Rysselberghe (Open Vld).