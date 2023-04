Meisje van 17 met mes neergestoken door jongen van 15 in Alken

Aan de bushalte in de Eduard Dompasstraat in Sint-Joris (Alken) kwam het tot een schermutseling tussen een jongen van 15 en een meisje van 17. Dat meldt Het Belang van Limburg en het nieuws werd bevestigd aan onze redactie. De jongen stak het meisje met een mes in de zij. Ze werd geopereerd in het ziekenhuis, maar was niet in levensgevaar. Een jongen van 16 die tussenbeide wilde komen, werd lichtgewond aan de arm. "De omstandigheden en de betrokkenheid van alle partijen wordt momenteel onderzocht", zegt Marijke Theunis van het Limburgse parket.