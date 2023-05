Middeleeuwse muur in Handbooghof in Leuven gerestaureerd

De middeleeuwse muur in het Handbooghof in Leuven is in ere hersteld. De grond rond de funderingen was gedeeltelijk verdwenen en hierdoor was de muur beginnen scheefzakken. De restauratie van de muur was daarom dringend nodig, want anders dreigde die in te storten. "Vakmensen hebben er gedurende twee jaar hard aan gewerkt", zegt schepen Dirk Vansina (CD&V). "De muur was inderdaad dringend aan herstel toe. Er zijn funderingen ondergeplaatst. Op sommige plekken was de muur zo scheef dat die steen voor steen is gedemonteerd moeten worden. Er zijn ook twee wachttorens gerestaureerd en die zijn ook toegankelijk gemaakt".