Mieke Schauvliege volgt Björn Rzoska op als Groen-fractieleider in Vlaams Parlement

Schauvliege is politiek actief sinds 2000. Voormalig Agalev-pionier Jef Tavernier haar om in Aalter op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te staan. Agalev was de voorloper van de huidige partij Groen. Schauvliege werd meteen verkozen als gemeenteraadslid en sinds 2012 is ze er ook fractieleider.