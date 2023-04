Nederlandse regering investeert 22 miljard euro in provincie Groningen, als compensatie voor jarenlange gaswinning

"Dit is onze laatste kans om het goed te maken voor de mensen in het aardbevingsgebied", zei Rutte in Garmerwolde. "We kunnen niet terugdraaien wat fout is gegaan, maar we zijn vastberaden om de dingen anders aan te pakken."

Minister van Mijnbouw Vijlbrief erkende dat meerdere generaties van inwoners in het aardbevingsgebied "ernstig tekort is gedaan". "Wij kunnen hen geen tien jaar van hun leven teruggeven, maar we kunnen wel deze laatste kans benutten om het beter te doen."