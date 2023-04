Nieuwe Europese klimaatwet nu ook goedgekeurd door de lidstaten, België onthoudt zich tweemaal

Vandaag is de laatste horde genomen voor wat Europa "de grootste klimaatwet aller tijden" noemt. Die nieuwe wet is eigenlijk een pakket van nieuwe maatregelen. Zo voert Europa een koolstofprijs in voor verwarming en verkeer en stelt het een sociaal klimaatfonds in dat kwetsbare huishoudens moet beschermen tegen al te hoge prijsstijgingen. Verder moeten ook de scheepvaart en de luchtvaart nu betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten en komt er een grenstaks voor niet-Europese bedrijven die goederen willen invoeren in de EU.