Nieuwe kribbewagen voor Jezus in Heilig Bloedprocessie Brugge

De grootste blikvanger wordt dus de nieuwe kribbewagen, maar die is nu nog niet klaar, zegt de coördinator: "Het onderstel van de praalwagen laten we maken, het decor maken we zelf. Hout en staal zijn moeilijker te krijgen en het onderstel is pas geleverd in maart. Het is werken tegen de klok, maar we hebben nog drie weken, dat moet lukken."

Het wordt ook uitkijken naar de groep van de ruiters en de kruisvaarders. Zij krijgen nieuwe kledij, maar ook nieuwe wapens. Ook de Brugse poorters, het chique volk van Brugge, steekt in het nieuw.