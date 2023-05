Brusselaars moeten voortaan voedselafval verplicht sorteren in nieuwe oranje zak

Ook het sorteren van plastic verpakkingsafval in de blauwe zak al langer verplicht. Beter composteren en meer afval in de blauwe of oranje zakken inzamelen, moet het afval in de witte zakken verminderen. Als gevolg van de maatregel zullen de inwoners van tien Brusselse gemeenten nog maar één keer per week in plaats van twee keer hun witte zak met huisvuil kunnen buiten zetten voor de ophaling.

Yves Bertiaux van Net Brussel is niet bang dat er daardoor meer gesluikstort zal worden. "Brussel is de enige plek in ons land waar het huisvuil nog twee keer per week wordt opgehaald. Het risico op sluikstorten is er nu ook al. Waarom zou dat in Brussel anders zijn dan in pakweg Charleroi of Antwerpen?"