Meer treinen tussen Hasselt en Mol, maar piekuurtreinen tussen Hasselt en Genk verdwijnen

"Zeven stations in Limburg krijgen een beter treinaanbod", zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. "Er werd beslist dat er meer treinen Hasselt-Mol op weekdagen en op zondag zullen komen. Zo zal vanaf eind volgend jaar de L-trein tussen Hasselt en Mol om het uur rijden op zondag, in plaats van om de twee uur. Vanaf 2025 volgt op dezelfde lijn een aanpassing aan de piekuurtreinen. Er zal een extra trein per uur rijden tijdens de spits."

Treinreizigers zullen ook sneller van Hasselt naar Antwerpen kunnen in het weekend. Vanaf december volgend jaar stopt de IC-trein van Hasselt naar Antwerpen niet meer in Aarschot, waardoor de trein een kwartier sneller op zijn eindbestemming is.