Politie Oostende blikt tevreden terug op de Europese ‘North Sea Summit’: vlotte samenwerking en geen incidenten

Ook burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) is tevreden met het event in zijn stad. “Als burgemeester ben ik uitermate fier dat deze top in onze stad heeft plaatsgevonden. De top verliep rimpelloos en zonder problemen, dankzij de grondige voorbereiding van het politiekorps. We hebben Oostende nogmaals op de internationale kaart gezet, want met ‘The Ostend Declaration’ staat de stad gebeiteld in de geschiedenisboeken.”

Lees hier wat het akkoord precies inhoudt.