Ooit goedehuisvaderaandeel, nu soms echte rollercoaster: wat is er de laatste jaren aan de hand met Bpost?

Bpost is dit jaar tien jaar beursgenoteerd en je moet maar naar de beurskoers van dat voorbije decennium kijken om te zien wanneer het postbedrijf is woelig water is terechtgekomen.

De beursgang gebeurde in juni 2013 aan 14,5 euro. Tot 2018 klom de koers gestaag: Bpost gold toen als een vrij standvastig "goedehuisvaderaandeel". Op de piek in 2018 was het ruim 28 euro waard. Sindsdien is de beurswaarde in vrije val.