Oppositie wil niet dat directeur woonmaatschappij Gent 200.000 euro krijgt voor vertrek: "Dit is weggesmeten belastinggeld"

Tom De Meester van PVDA laakt die beslissing in de gemeenteraad. "De woonmaatschappij zit in slechte financiële papieren en beslist dan dit. Dat terwijl de staat van de sociale woningen allerminst goed is. Dit geld was beter naar sociale woningen gegaan. Er zijn mensen die nu maanden wachten omdat hun boiler kapot is." Als het ontslag terecht was, dan was een dading niet nodig, stelt De Meester verder nog. Hij vraagt de stad om bezwaar aan te tekenen tegen de dading op de volgende Algemene Vergadering in juni. Gent is immers 99 procent aandeelhouder van Thuispunt.