BEKIJK - Stiefvader die verdacht wordt in onderzoek naar dood 9-jarige Raul overgeleverd aan ons land

Het lichaam van Raul werd op donderdag 13 april gevonden in het Houtdok in Gent, in een sporttas verzwaard met stenen. Maar de jongen zou al eind januari om het leven zijn gebracht. Hij woonde met zijn moeder, zus en stiefvader in een klein pand in Gent. De jongen zou mishandeld zijn. Maar hoe hij precies om het leven kwam en wie welk aandeel had in de feiten, is nog niet duidelijk.

Eerder werd de moeder al opgepakt en aangehouden in ons land. De ex-vriend van Rauls moeder werd in Nederland opgepakt. Vandaag werd hij aan ons land overgeleverd. Rond 11 uur kwam de Nederlandse politie met de Roemeense verdachte aan de grensovergang in Essen aangereden.

De man had zich niet verzet tegen zijn overlevering, waardoor hij na zijn arrestatie in Nederland vrij snel naar ons land kon worden overgebracht. Nadat alle formaliteiten waren vervuld, werd hij in de auto van de Belgische speurders gestopt, waarna ze richting Gent vertrokken waar het onderzoek naar de dood van Raul wordt gevoerd.

In het onderzoek werd de moeder van Raul al ondervraagd. Met de overlevering kan haar ex-vriend nu ook door de Belgische speurders worden verhoord.