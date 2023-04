Oppositiebeweging Anders wil in Rotselaar referendum organiseren over mogelijke fusie

Oppositiebeweging Anders zamelt handtekeningen in om een referendum af te dwingen over een eventuele fusie van Rotselaar met een buurgemeente of -stad. Volgens gemeenteraadslid Jeroen Janssens (Anders) leeft de vraag zeker bij de bevolking. "Vlaanderen vraag ook om te fusioneren, de overheid wil graag lokale besturen van 50 000 inwoners en geeft daar ook geld voor. Wij willen weten wat de inwoners daarover denken. Hoe leven we in 2030 in Rotselaar?"

Zelf heeft de beweging geen mening voor of tegen een fusie met Aarschot, Leuven of Haacht. Raadslid Janssens (Anders): "Al lachend zeg ik dat er in onze beweging enkele voorstanders zitten van een fusie met Orval, wegens het lekkere bier. Maar we willen vooral de inwoners vragen wat zij vinden. Moet Rotselaar een fusie aangaan of niet? We mikken op 1000 handtekeningen. Dat lijkt ons haalbaar en het zou een signaal zijn waar het gemeentebestuur niet naast kan kijken. Al denk ik niet dat ze een referendum willen houden."