Payconiq wordt samen met het Nederlandse iDEAL overgenomen door EPI

"De lancering van de digitale portemonnee met P2P-functionaliteit is eind dit jaar gepland voor de eerste gebruikers in Frankrijk en Duitsland", klinkt het in een persbericht. Een bredere marktintroductie in België, Frankrijk en Duitsland zal begin 2024 plaatsvinden. Die drie regio's vertegenwoordigen samen meer dan de helft van de niet-contante betalingen in de eurozone. Uitbreiding naar andere Europese landen volgt in een later stadium.

Gebruikers van EPI zullen gratis en in enkele seconden geld naar elkaar kunnen overschrijven van bankrekening naar bankrekening. Deze mogelijkheid komt naast de klassieke overschrijving, via de app van de bank van de klant of via een specifieke app op de mobiele telefoon.