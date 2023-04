Prins William zou "zeer hoog bedrag" gekregen hebben om rechtszaak over afluisterpraktijken van Britse tabloids af te wenden

Prins Harry beschuldigt meerdere Britse tabloids ervan op onwettige wijze - onder meer via telefoonhacks - informatie over hemzelf en zijn vrouw Meghan te hebben verkregen. Hij spande daarom vier rechtszaken aan tegen verschillende mediagroepen.

De rechtszaak die vandaag van start ging, loopt tegen News Group Newspapers (NGN), de uitgever van The Sun en het inmiddels verdwenen News Of The World. Maar NGN, de Britse krantentak van mediamagnaat Rupert Murdoch, wil dat de rechtbank de zaak verwerpt omdat de feiten verjaard zijn. De beschuldigingen gaan namelijk over feiten van meer dan twintig jaar geleden.