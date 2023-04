Groot drugsproces rond "dikke Nordin" loopt opnieuw vertraging op door arrest Hof van Cassatie over wraking rechters

Het proces kende in april vorig jaar een valse start door een wrakingsverzoek van de advocaten van Nordin E.H., Louis de Groote en Hans Rieder. Dat verzoek werd door het hof van beroep ongegrond verklaard.

In december werd het dossier hernomen, maar op 23 januari kwam het weer stil te liggen, opnieuw door een wrakingsverzoek van de advocaten van Nordin E.H. De verdediging vond de rechters in kwestie niet neutraal, en ongeschikt om onpartijdig te kunnen oordelen over de zaak.